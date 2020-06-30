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TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama

Erzurum Merkez TOKİ kura sonuçları açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Erzurum'un Merkez ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 konutların kurası bugün saat 12.00'de başladı. TOKİ Erzurum Merkez 1350 konutlar için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor. Peki, isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Erzurum Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 12.00'da başladı. TOKİ'nin Erzurum Merkez ilçesine yapılacak 945 adet 2+1 konut ve 405 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 1350 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını heyecanla araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayınla takip edilebileceği duyurulmuştu. Erzurum TOKİ kura sonuçlarını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte 2020 ...

TOKİ ERZURUM MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ

Aşağıdaki linke tıklayarak Erzurum Merkez 1350 konut kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.

ERZURUM MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

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