TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ Erzurum Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 12.00'da başladı. TOKİ'nin Erzurum Merkez ilçesine yapılacak 945 adet 2+1 konut ve 405 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 1350 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını heyecanla araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayınla takip edilebileceği duyurulmuştu. Erzurum TOKİ kura sonuçlarını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte 2020 TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi...

TOKİ ERZURUM MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ

Aşağıdaki linke tıklayarak Erzurum Merkez 1350 konut kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.

ERZURUM MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

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