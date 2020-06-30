Son dakika: BOTAŞ'tan konut dışı doğal gaza yüzde 12.5 indirim
Son dakika haberine göre... BOTAŞ, elektrik üretimi için doğal gaz satışı fiyatlarında yüzde 12.5'lik indirim yaptı. Sanayi ve doğal gazla çalışan santrallere indirim yapıldı.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), temmuz ayı için belirlediği toptan satış fiyat tarifesini kurumun internet sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu. BOTAŞ, elektrik üretimi için toptan satış fiyat tarifesinde yüzde 12,5 indirim yaptı.
FİYATLAR BELLİ OLDU
BOTAŞ'ın, 1 Temmuz gaz satış fiyatları belli oldu. Sanayi ve doğal gazla çalışan santrallere indirim yapıldı. Sanayi fiyatı, her bin metreküp için vergiler hariç bin 550 TL'den bin 400 TL'ye çekildi, yüzde 10 dolayında indirim yapıldı.
YARIN UYGULAMAYA GİRECEK
Elektrik üretimi amaçlı tüketimde de bin 600 TL'den bin 400 TL'ye düşürüldü. Yüzde 12.5'lik indirim söz konusu oldu. Konutta, sabit tutuldu. Yeni tarife, yarın uygulamaya girecek.
BAKAN DÖNMEZ AÇIKLAMA YAPTI!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğal gaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğal gaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak." ifadelerini kullandı.
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