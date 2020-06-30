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Son dakika: BOTAŞ'tan konut dışı doğal gaza yüzde 12.5 indirim

dakika haberine göre... , elektrik üretimi için satışı fiyatlarında yüzde 12.5'lik yaptı. ve doğal gazla çalışan santrallere indirim yapıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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DOĞAL GAZA YÜZDE 12.5 İNDİRİM!

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (), temmuz ayı için belirlediği toptan satış fiyat tarifesini kurumun internet sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu. BOTAŞ, elektrik üretimi için toptan satış fiyat tarifesinde yüzde 12,5 yaptı.

FİYATLAR BELLİ OLDU

BOTAŞ'ın, 1 Temmuz gaz satış fiyatları belli oldu. ve doğal gazla çalışan santrallere indirim yapıldı. Sanayi fiyatı, her bin metreküp için vergiler hariç bin 550 TL'den bin 400 TL'ye çekildi, yüzde 10 dolayında indirim yapıldı.

BOTAŞ'tan konut dışı doğal gaza yüzde 12.5 indirim BOTAŞ'TAN KONUT DIŞI DOĞAL GAZA YÜZDE 12.5 İNDİRİM

YARIN UYGULAMAYA GİRECEK

Elektrik üretimi amaçlı tüketimde de bin 600 TL'den bin 400 TL'ye düşürüldü. Yüzde 12.5'lik indirim söz konusu oldu. Konutta, sabit tutuldu. tarife, yarın uygulamaya girecek.

BAKAN DÖNMEZ AÇIKLAMA YAPTI!

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğal gaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak." ifadelerini kullandı.

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