Son dakika: Bakanlık hazırlamıştı! Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi

Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yönetmeliğin "30 Haziran 2020" olan yürürlük tarihi "31 Aralık 2020" olarak değiştirildi.