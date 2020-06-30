Son dakika: Bakanlık hazırlamıştı! Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Aralık'a ertelendi.
Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, yönetmeliğin "30 Haziran 2020" olan yürürlük tarihi "31 Aralık 2020" olarak değiştirildi.
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