30 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Bakanlık hazırlamıştı! Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi

Son dakika haberine göre tarafından hazırlanan ve bugün yürürlüğe girecek olan 'nin yürürlük tarihi 'a ertelendi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİ! 6 AY ERTELENDİ

Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, 'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yönetmeliğin "30 Haziran 2020" olan yürürlük tarihi "31 Aralık 2020" olarak değiştirildi.

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