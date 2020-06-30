30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Ekonomi Haberleri Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatıldı

'nin bugünkü sayısında yer alan kararına göre, salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 1 Temmuz'dan itibaren, uygulaması biten iş yerleri bakımından uygulamanın bittiği tarihten, uygulamanın devam ettiği işyerleri için de bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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SÜRE UZATILDI! KARAR RESMİ GAZETE'DE

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uygulamaları 1 Temmuz'dan itibaren bir ay daha uzatıldı.

Karara göre, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

Aynı gazetede yer alan diğer kararı ile iş kanununun geçici 10. maddesiyle düzenlenen her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin üç ay süreyle işveren tarafından feshedilememesine ilişkin süreler bir ay uzatıldı.

Madde kapsamında işveren tarafından çalışanların üç ay süreyle kısmen veya tamamen ücretsiz izine çıkarılması uygulaması da bir ay süreyle uzatıldı.

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