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Haberler Galeri Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Salgın kaynaklı gerekçelerle milyonlarca kişiye kısa çalışma desteği verildi. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 11:03
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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenlere verilen kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin süresi ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir." dedi.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesi ile geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla bu kararın yayımlanma tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.