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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son dakika... Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Salgın kaynaklı gerekçelerle milyonlarca kişiye kısa çalışma desteği verildi. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.06.2020 10:57Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 11:03