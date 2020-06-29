Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı! Haziran ayında hızlı yükseliş
Son dakika haberine göre TÜİK, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında 61.7 olan endeks haziran ayında hızlı yükselerek 73.5 seviyesine geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mayıs ayında 61,7 iken, Haziran ayında yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 33,1 ARTTI
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre haziran ayında yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Akaryakıta çifte indirim!
- Servet değerindeki otomobiller çürümeye terk edildi!
- Altın fiyatları ne kadar?
- Faiz indi ev satışı coştu! Uyuyan piyasa uyandı...
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak...
- Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli treni raylara indi!
- 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı?
- TÜBİTAK'a 15 personel alınacak
- TSK’nın 'yükünü taşıyacak' imza
- Ilısu Barajı'nda 2. ünite devreye girdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!
- Diyanet TV Yaz Kur'an kursu izle! 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr)
- Altın fiyatları son dakika! 29 Haziran bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
- İstanbul'da dev operasyon! Uykularında yakalandılar...
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...