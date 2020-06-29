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Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı! Haziran ayında hızlı yükseliş! Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi |Video

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Giriş: 29.06.2020 11:08
Son dakika haberi... TÜİK, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında 61.7 olan endeks haziran ayında hızlı yükselerek 73.5 seviyesine geldi. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Erdem, "Büyüme anlamında olumlu yansıyacak rakamlar bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mayıs ayında 61,7 iken, Haziran ayında yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 33,1 ARTTI
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre haziran ayında yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı.

Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı! Haziran ayında hızlı yükseliş SON DAKİKA: EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI! HAZİRAN AYINDA HIZLI YÜKSELİŞ

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