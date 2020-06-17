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Haberler Galeri Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank sosyal hayatı destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank tarafından normalleşme s��recine geçiş döneminde açıklanan dev kredi kampanyalarına başvurular devam ediyor. %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle kredi kampanyası ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 10:07
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Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı olan firmalar hangileri? Halkbank tarafından aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi için başvurular başladı. Halkbank'ın sosyal hayatı destek kredisine başvuru yapacak olan vatandaşlar, anlaşmalı firmalar listesini araştırmaya başladılar. Peki, Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; Halkbank müşterilerine mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi hizmete sunuldu.

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Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal hayatı destek kredisine başvuru yapacak olan vatandaşların, başvurularını Halkbank şubelerine giderek gerçekleştirmeleri gerekiyor.

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Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Tutar ve Ödeme Koşulları

Anlaşmalı firma ve/veya bayilerinden alınan proforma fatura/kesin fatura ile 30.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,55 faiz oranıyla ya da anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınan proforma fatura/kesin fatura ile kredinizi aylık %0,82 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

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Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

ÖRNEK ÖDME TABLOSU

Örnek Kredi Tutarı (TL): 10.000
Toplam Kredi Vadesi (Ay): 60 Ay
Ödemesiz Dönem: 6 Ay
Aylık Faiz Oranı (%) / Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 54 ay boyunca)

0,55: 229
0,82: 251