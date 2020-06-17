Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı olan firmalar hangileri? Halkbank tarafından aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi için başvurular başladı. Halkbank'ın sosyal hayatı destek kredisine başvuru yapacak olan vatandaşlar, anlaşmalı firmalar listesini araştırmaya başladılar. Peki, Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...