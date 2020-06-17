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Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
Halkbank sosyal hayatı destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank tarafından normalleşme s��recine geçiş döneminde açıklanan dev kredi kampanyalarına başvurular devam ediyor. %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle kredi kampanyası ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.06.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 10:07
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