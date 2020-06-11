11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri CBI: İngiliz şirketlerinin direnç seviyesi tamamen yerlerde!

CBI: İngiliz şirketlerinin direnç seviyesi tamamen yerlerde!

Endüstri Konfederasyonu () Direktörü Carolyn Fairbairn, İngiliz şirketlerinin direnç seviyesinin tamamen yerlerde olduğunu belirterek, "Kenara konan her kuruş, depolanan her şey tükendi." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
ABONE OL
İNGİLİZ ŞİRKETLERİ TAMAMEN YERLERDE!
yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Fairbairn, 'nin 'den anlaşmasız ayrılmasının "yangına benzin dökmek" olacağını belirterek, halihazırda İngiliz şirketlerinin zaten zor durumda olduğunu söyledi.

Fairbairn, İngiliz şirketlerinin normal koşullarda İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması durumunda tampon olarak kullanılabilecek kaynakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tükettiğini söyledi.

Batı’dan Darbeci Hafter’e çok büyük kazık! Asker ve iş adamları 10 milyonlarca dolar dolandırmış BATI’DAN DARBECİ HAFTER’E ÇOK BÜYÜK KAZIK! ASKER VE İŞ ADAMLARI 10 MİLYONLARCA DOLAR DOLANDIRMIŞ

Fairbairn, "İngiliz şirketlerinin direnç seviyesi tamamen yerlerde. Kenara konan her kuruş, depolanan her şey tükendi. Konuştuğum şirketlerin bu yılın sonunda anlaşmasız ayrılığa hazırlanmak için hiç vakti yok. Ortak akıl, bu müzakerelerde bir yol bulunması gerektiğini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın Türkiye için uyguladığı derin strateji... | Video İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN TÜRKİYE İÇİN UYGULADIĞI DERİN STRATEJİ... | VİDEO

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bir mektup yazdığını belirten Fairbairn, gençlerin istihdam edilmesine öncelik verilmesi, ülkenin çevre dostu sürdürülebilir yatırımlarla krizden çıkması gerektiğini söyledi.

Rus enerji şirketi Gazprom'da çöküş! RUS ENERJİ ŞİRKETİ GAZPROM'DA "ÇÖKÜŞ!"

"MÜZAKERELERİ HIZLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

İngiliz hükümetinden İngiltere ve AB arasındaki müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, "Bu yılın sonuna kadar AB ile bir anlaşmaya varmak istediğimiz konusunda net olduk. Müzakereleri hızlandırmak için çalışmaya hazırız. Eğer tipi bir serbest ticaret anlaşması üzerinde müzakere etmezsek o zaman tipi bir ilişki ile ayrılacağız. Ne olursa olsun ortak pazardan ve Gümrük Birliği'nden bu yılın sonunda ayrılacağız." ifadeleri kullanıldı.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, daha önce, İngiltere ve AB arasında gelecekte kurulacak ilişkiye dair müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını söylemişti.

Son dakika: Rusya'ya petrol darbesi RUSYA'YA PETROL DARBESİ

Normal koşullarda, tarafların gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya varmak için bu ayın sonuna kadar kısmı de olsa bir anlaşmaya varılması bekleniyordu.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenlik gibi çeşitli konular ele alınıyor. AB, bu konularda bir yıldan az sürede anlaşmaya varmanın zor olduğunu savunarak sürenin 2022'ye kadar uzatılması görüşünü taşıyor. İngiliz yetkililer ise müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor.

Bir anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.

Öte yandan, geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı olmayı sürdürüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA