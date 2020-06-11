CBI: İngiliz şirketlerinin direnç seviyesi tamamen yerlerde!
İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI) Direktörü Carolyn Fairbairn, İngiliz şirketlerinin direnç seviyesinin tamamen yerlerde olduğunu belirterek, "Kenara konan her kuruş, depolanan her şey tükendi." dedi.
Fairbairn, İngiliz şirketlerinin normal koşullarda İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması durumunda tampon olarak kullanılabilecek kaynakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tükettiğini söyledi.
Fairbairn, "İngiliz şirketlerinin direnç seviyesi tamamen yerlerde. Kenara konan her kuruş, depolanan her şey tükendi. Konuştuğum şirketlerin bu yılın sonunda anlaşmasız ayrılığa hazırlanmak için hiç vakti yok. Ortak akıl, bu müzakerelerde bir yol bulunması gerektiğini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bir mektup yazdığını belirten Fairbairn, gençlerin istihdam edilmesine öncelik verilmesi, ülkenin çevre dostu sürdürülebilir yatırımlarla krizden çıkması gerektiğini söyledi.
"MÜZAKERELERİ HIZLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"
İngiliz hükümetinden İngiltere ve AB arasındaki müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, "Bu yılın sonuna kadar AB ile bir anlaşmaya varmak istediğimiz konusunda net olduk. Müzakereleri hızlandırmak için çalışmaya hazırız. Eğer Kanada tipi bir serbest ticaret anlaşması üzerinde müzakere etmezsek o zaman Avustralya tipi bir ilişki ile ayrılacağız. Ne olursa olsun ortak pazardan ve Gümrük Birliği'nden bu yılın sonunda ayrılacağız." ifadeleri kullanıldı.
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, daha önce, İngiltere ve AB arasında gelecekte kurulacak ilişkiye dair müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını söylemişti.
Normal koşullarda, tarafların gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya varmak için bu ayın sonuna kadar kısmı de olsa bir anlaşmaya varılması bekleniyordu.
Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenlik gibi çeşitli konular ele alınıyor. AB, bu konularda bir yıldan az sürede anlaşmaya varmanın zor olduğunu savunarak sürenin 2022'ye kadar uzatılması görüşünü taşıyor. İngiliz yetkililer ise müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor.
Bir anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.
Öte yandan, geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı olmayı sürdürüyor.
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