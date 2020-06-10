10 Haziran 2020, Çarşamba
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Rus enerji şirketi Gazprom'da "çöküş!"

Rus şirketi 'un geliri, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 düşerek 8,3 milyar dolara geriledi. Gazprom'un doğal gaz ihracat hacmi ocak-nisan döneminde yüzde 24 azalarak 59,6 milyar metreküpe indi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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RUS ENERJİ ŞİRKETİ GAZPROM'DA ÇÖKÜŞ!
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, 'un boru hatlarıyla hacmi ise ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 59,6 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri de yüzde 52,3 azaldı ve 8,3 milyar dolar oldu.

Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

Uluslararası Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.

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