10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar! Bakanlık ödeyecek

Son dakika: Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar! Bakanlık ödeyecek

, umumi hayatı etkileyen afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının ertelenmesine ilişkin esasları belirledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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FATURALARLA İLGİLİ FLAŞ KARAR! BAKANLIK ÖDEYECEK

Bakanlığın, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmeliği 'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, afetler nedeniyle en fazla 1 yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatına yönelik, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜNE SUNULACAK
Ertelemeye yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler Bakanlık tarafından hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulacak.

Bu çerçevede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu () Bakanlık tarafından bildirilen finansman maliyetine yönelik uygulama esaslarını şirketlere tebliğ edecek.

BAKANLIK 5 İŞ GÜNÜNDE HESABA AKTARACAK
Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde EPDK'ye iletecek.

Finansman maliyetleri, ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını geçemeyecek.

İlgili aya ait finansman maliyetleri, şirketin başvurusundan itibaren 7 iş günü içerisinde EPDK tarafından hesaplanarak ilgili şirketin banka hesap bilgileriyle birlikte Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık, finansman maliyeti tutarlarını EPDK tarafından yapılan bildirimi müteakip 5 iş gününde ilgili şirketlerin hesabına aktaracak.

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