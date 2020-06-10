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Son dakika: Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli havacılık tarihinde bir rekor daha kırıldı

Son dakika haberine göre Müdürü ve , "Milli havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı. Bayraktar , 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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BAYRAKTAR DUYURDU: BİR REKOR DAHA KIRILDI

Müdürü ve , Bayraktar 'nin 200 bin saat uçuş görevi icra ederek, milli havacılık tarihinin en uzun görevde kalma rekoruna imza attığını bildirdi.

Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli havacılık tarihinde bir rekor daha kırıldı | Video SELÇUK BAYRAKTAR DUYURDU: MİLLİ HAVACILIK TARİHİNDE BİR REKOR DAHA KIRILDI | VİDEO

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli havacılık tarihinin bir rekorunun daha kırıldığını kaydetti.

Bayraktar, "Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür." ifadelerini kullandı.

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