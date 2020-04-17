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EPDK yetkiyi verdi! İstanbul'a yapılacak pandemi hastaneleri için önemli karar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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EPDK YETKİYİ VERDİ! PANDEMİ HASTANELERİ İÇİN ÖNEMLİ KARAR

, ve Sancaktepe'ye yapılacak hastanelerin inşa ve hizmet sürecinde herhangi bir aksama yaşanmaması için istisnai bir karar alarak, hastanelerin acil yakıt ihtiyacının giderilmesi için Devlet Malzeme Ofisine yetki verdi. Bu kapsamda , dış satış yoluyla hastane şantiyelerinde çalışan iş makinaları, jeneratör gibi unsurlara doğrudan ikmal yapabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Başkan 'ın, ve Sancaktepe'de inşa edileceğini duyurduğu hastanelere ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu hastanelerin inşa ve hizmet sürecinde aksama veya gecikme yaşanmaması için EPDK'nin istisnai bir karar aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karar çerçevesinde DMO'nun finansal aracılık hizmetinin kapsamı genişletilerek istasyon dışında hizmet verebilmesinin önü açıldı. Böylece DMO, daha önce ihale yapmak suretiyle anlaştığı dağıtım şirketi ve akaryakıt bayisi vasıtasıyla, iki hastanenin ihtiyacını karşılayabilmek için akaryakıtın istasyondan ve özellikle araçlara ikmal yapma kısıtlamasına uğramadan dış satış yoluyla hastane şantiyelerinde çalışan iş makinaları, jeneratör gibi unsurlara doğrudan ikmal yapılabilecek. DMO daha önce akaryakıt dağıtım şirketleriyle yaptığı ihale sonucu anlaşması bulunan kamu kurumlarının araçlarına elektronik sistemlerle finansal aracılık hizmeti sunarak akaryakıt tedarikini istasyonlardan ve sadece bu kamu kurumlarının kara taşıtlarına dolum yapma imkanı sağlıyordu. Ancak bu durumun zaman kaybına yol açacağı ve Kovid-19 ile mücadeleyi sekteye uğratabileceği göz önüne alınarak EPDK, DMO'nun bu yöndeki talebini dikkate aldı ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasına katkı yapmış oldu."

Açıklamada, söz konusu kararın hastanelerin inşa sürecini hızlandırmasının beklendiği vurgulandı.

Uygulamanın sadece yeni yapılan hastanelerle sınırlandırılmayacağı belirtilen açıklamada, "EPDK'nin 3,5 ay süre için verdiği izinden Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve hastaneler de DMO ile yapacağı anlaşma çerçevesinde yararlanabilecek. Böylece sağlık hizmetlerinde akaryakıt tedarikinden kaynaklı herhangi bir gecikme ve aksama yaşanmayacak." ifadeleri kullanıldı.

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