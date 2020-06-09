09 Haziran 2020, Salı
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THY'den yolculara önemli uyarı: Havalimanına geliş ve check-in süreleri güncellendi

Türk Hava Yolları koronavirüs salgınına karşı mücadele için havalimanında alınan önlemler nedeniyle havalimanına geliş ve check-in sürelerini güncellendi. Bu kapsamda yolcuların uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarının altı önemle çizildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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THY'DEN YOLCULARA ÖNEMLİ UYARI!

Konuya ilişkin THY açıklamasında şöyle denildi:

"Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir.

Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın.

Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz."

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