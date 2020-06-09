SON DAKİKA! Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak? 2020 THY dış hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçuşlar hangi ülkelere yapılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında iç hat uçuşların başlaması ile birlikte yurt dışı seferlerinin başlayacağı tarih merak ediliyordu. Türk Hava Yolları'nın açıklamalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'da konu ile ilgili açıklama yaptı. Bu gelişmelerin ardından yurt dışı seferlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak? 2020 THY dış hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...