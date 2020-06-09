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9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı?

9 Haziran yattı mı? hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylığının haziran ayı ödemelerinin yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Evde bakım deseğinden yararlanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Peki, 9 Haziran ? 2020 yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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9 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

9 Haziran yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşlarının bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödenen evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, 9 Haziran ? 2020 güncel liste yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

9 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 2020 Haziran ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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