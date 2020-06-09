9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşlarının bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödenen evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, 9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

9 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 2020 Haziran ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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