Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Dev destek geliyor
İhtisas Serbest Bölgesi modelini hayata geçirdiklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “RG'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, ülkemizin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra, gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacağız. Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceğiz” açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden İhtisas Serbest Bölgelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Ülkemizin Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını arttırmaya yönelik İhtisas Serbest Bölgesi modelini hayata geçirdik. RG'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, ülkemizin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra, gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacağız. Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceğiz. İhtisas Serbest Bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli işgücü, uygun alt yapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
"İLK SEKTÖRÜ BİLİŞİM SEKTÖRÜ OLARAK BELİRLEDİK"
Bakan Pekcan, açıklamasında, "Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini kurduk. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, İhtisas Serbest Bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
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