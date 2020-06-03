Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Habur ve Gürbulak sınır kapılarını bu hafta açıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TRT Haber'de gündeme dair kritik açıklamalar yaptı. Pekcan "Sadece Mart ve Nisan ayındaki denetimlerde 11 milyonun üzerinde ceza kestik. Bizim yaptığımız uygulama, şikayetleri değerlendiriyoruz, savunma istiyoruz, savunmayı kurul kararıyla kesiyoruz. Kurul karar veriyor, çok şikayet alıyoruz bu konuyla ilgili ama biz Bakanlık olarak karar vermiyoruz. Bizim piyasaya müdahale gibi bir durumumuz yok. Dengeleri bozanlara gerekli müdahalede bulunuruz . Habur ve Gürbulak sınır kapılarını bu hafta açıyoruz. " dedi.

"HAZİRANDAN SONRA EKONOMİDE CİDDİ TOPARLANMA OLACAK"

Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte biz bir toparlanma sürecine gireceğiz. Dünya ekonomisi geleceğini göremiyor. IMF'ye göre dünya ticareti yüzde 11 küçülecek.

Rakamlar çok büyük, artı aralıkları çok büyük, öngörü yok. Uluslararası kuruluşlar da bunu öngöremiyor. Biz, üretim kapasitemizle inşallah sağlık alanında ayrıştığımız gibi diğer alanlarda da ayrışmaya devam edeceğiz.

"SADECE MART VE NİSAN AYINDA 11 MİLYON LİRA ÜZERİNDE CEZA KESTİK"

Sadece Mart ve Nisan ayındaki denetimlerde 11 milyonun üzerinde ceza kestik. Bizim yaptığımız uygulama, şikayetleri değerlendiriyoruz, savunma istiyoruz, savunmayı kurul kararıyla kesiyoruz.

Kurul karar veriyor, çok şikayet alıyoruz bu konuyla ilgili ama biz Bakanlık olarak karar vermiyoruz. Bizim piyasaya müdahale gibi bir durumumuz yok. Dengeleri bozanlara gerekli müdahalede bulunuruz.

"DİJİTALLEŞMENİN FAYDALARINI BU SÜREÇTE GÖRDÜK"

Ben dijitalleşmeye ve iş dünyasıyla iş birliğine çok önem vermiştim. Bunun faydalarını bu süreçte gördük biz. Mesela dijitalleşme ile insanlarımız gümrüğe gitmeden işlemlerini elektronik ortamda yapabildiler.

"OYUN YAZILIMI YAPAN 50 FİRMADAN 40'INI DESTEKLİYORUZ"

Şu anda 50 firma var, oyun yazılımı yapan. Bunların 40'ı Bakanlığımız tarafından destekleniyor. Biz burada reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, istihdam desteği veriyoruz.

"MEVCUT SWAP ANLAŞMALARININ DAHA DA AKTİF HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Dengeli ticaret için yerel paraların kullanılması öncelikli olmalı. Yerel paralarla ticaret daha ön plana geçecek. Hem muhattaplarımızla birebir görüşmeler yapıyoruz, hem iş insanlarımızla görüşüyoruz. Bu sürecin swap mekanizmasının harekete geçirilerek, iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması lazım.

Bu süreçleri takip ediyoruz. Mevcut swap anlaşmalarının daha da aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız var. 2019'da yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret yerel parayla yapıldı. Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile yerel para ile ticaret yapıyoruz.