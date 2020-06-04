Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! O gümrük kapıları açıldı
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını bildirdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük kapılarının açıldığını duyurdu.
"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır." bilgisini veren Pekcan, dünyada bulaşının yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran'da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.
Böylece diğer gümrük kapılarında da uygulanan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verileceğine işaret eden Pekcan, "Türkiye'nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran'a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmasıyla birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan 'temassız ticaret' uygulamasına da son verilecektir. Söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
(1/5) Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) June 4, 2020
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Sağlıklı turizme rekor başvuru!
- Son dakika: Ticaret Bakanlığına muafiyet tanımlama yetkisi! Resmi Gazete'de yayımlandı
- Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun
- Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin TL'ye kadar destek
- Bakan Albayrak'tan bankacılık sektörüyle ilgili toplantı
- Bakan Karaismailoğlu otelcilerle görüştü
- İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak?
- Altın fiyatları sert düşüşte!
- Kampanyalı evler kapış kapış gidiyor
- Yerli otomobilde yeni gelişme!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?
- Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları
- Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A10 4 Haziran Perşembe kataloğu: Bu hafta A101'de 3'lü tava seti dikkat çekiyor! İşte, A101 indirimleri...
- Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?
- Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?
- KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bekleyiş sürüyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
- Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?
- Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?
- Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER