Son dakika: Fransa'da "acil durum" ilan edildi
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle finansal açıdan olumsuz etkilenen havacılık sektörü için acil durum ilan etti.
SON DAKİKA HABERİ: Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle finansal açıdan olumsuz etkilenen havacılık sektörü için acil durum ilan etti.
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