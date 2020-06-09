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Son dakika: Fransa'da "acil durum" ilan edildi

Maliye Bakanı , Fransa’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle finansal açıdan olumsuz etkilenen havacılık sektörü için ilan etti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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FRANSA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

SON DAKİKA HABERİ: Maliye Bakanı , Fransa'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle finansal açıdan olumsuz etkilenen havacılık sektörü için ilan etti.

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