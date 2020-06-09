Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı , çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak. Bakanlıkça gerekli paranın aktarılmasını müteakip banka aracılığıyla ödenecek.

Çiğ süt desteklemesi, ürettiği çiğ sütü Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık kaydettiren bir yetiştirici-üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere yapılacak.