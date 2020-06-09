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Haberler Galeri Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den flaş karar: Güney ile iletişim kanalları kesiliyor

Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den flaş karar: Güney ile iletişim kanalları kesiliyor

Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'de şaşırtan gelişmeler yaşanıyor. Aktivistlerin ülkeye broşür göndermesine ilişkin yaşanan gerilim üzerine Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceğini açıkladı. Kararın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong ve Seul yönetiminin 2010'da 50 Güney Korelinin ölümüne yol açan iki saldırının arkasındaki isim olduğuna inandığı eski istihbarat birimi başkanı Kim Yong Chol tarafından verildiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 09:30
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Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den flaş karar: Güney ile iletişim kanalları kesiliyor GALERİ DEVAM EDİYOR

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın haberinde, Pyongyang yönetiminin, Güney Kore ile bu öğlen tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceği belirtildi.

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Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den flaş karar: Güney ile iletişim kanalları kesiliyor

Haberde, "Güney Koreli yetkililer, kötü mazeretlerle ağır sorumluluğu üstlerinden atmaya çalışırken, ayak takımının Kuzey Kore'ye karşı düşmanca eylemlerine göz yumdu. Bunun bedelini pahalıya ödeyecekler." ifadesi kullanıldı.

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Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den flaş karar: Güney ile iletişim kanalları kesiliyor

Kararın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong ve Seul yönetiminin 2010'da 50 Güney Korelinin ölümüne yol açan iki saldırının arkasındaki isim olduğuna inandığı eski istihbarat birimi başkanı Kim Yong Chol tarafından verildiği kaydedildi.

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Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den flaş karar: Güney ile iletişim kanalları kesiliyor

Güney Kore yönetimi, Kuzey'in kararına ilişkin ise henüz açıklama yapmadı.

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Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den flaş karar: Güney ile iletişim kanalları kesiliyor

Kuzey Kore, Güney'in 2018'den bu yana faaliyette olan ortak irtibat ofisinden yaptığı günlük telefon aramasına dün ilk kez yanıt vermemişti.