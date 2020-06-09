Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den flaş karar: Güney ile iletişim kanalları kesiliyor

Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'de şaşırtan gelişmeler yaşanıyor. Aktivistlerin ülkeye broşür göndermesine ilişkin yaşanan gerilim üzerine Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceğini açıkladı. Kararın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong ve Seul yönetiminin 2010'da 50 Güney Korelinin ölümüne yol açan iki saldırının arkasındaki isim olduğuna inandığı eski istihbarat birimi başkanı Kim Yong Chol tarafından verildiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL