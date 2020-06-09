Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Merkezi yerleştirmeyle 2347 kişi atandı
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme ile 1227'i mühendis toplam 2 bin 347 kişinin bakanlığa yerleştirmelerinin yapıldığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker, 50 teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır" ifadesini kullandı.
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