09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Merkezi yerleştirmeyle 2347 kişi atandı

Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Merkezi yerleştirmeyle 2347 kişi atandı

Son dakika haberine göre "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
ABONE OL
BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU: 2347 KİŞİ ATANDI

, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme ile 1227'i mühendis toplam 2 bin 347 kişinin bakanlığa yerleştirmelerinin yapıldığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker, 50 teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği açıkladı TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ ÇİFTÇİLERE YAPILAN DESTEĞİ AÇIKLADI
Bakan Pakdemirli Dünya Süt Günü etkinliğine müjdeyi verdi: 90 milyon lira destek vereceğiz BAKAN PAKDEMİRLİ DÜNYA SÜT GÜNÜ ETKİNLİĞİNE MÜJDEYİ VERDİ: 90 MİLYON LİRA DESTEK VERECEĞİZ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli büyük hedefi açıkladı: 2023’e kadar... TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ BÜYÜK HEDEFİ AÇIKLADI: 2023’E KADAR...
Bakan Bekir Pakdemirli: Çiftçilerimize destek ödemesine başladık BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ: ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK ÖDEMESİNE BAŞLADIK

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA