Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği açıkladı
Çiftçilere yapılan yardımlar koronavirüs döneminde de artarak devam etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemesi olarak, çiftçilerin hesaplarına 374 milyon lira yatırıldığını açıkladı.
Çiftçisine desteğini esirgemeyen Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde de desteğini verdi.
"374 MİLYON TL DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARA YATIRILDI"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemesi olarak, çiftçilerin hesaplarına 374 milyon lira yatırıldığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, "Fark Ödemeleri kapsamında, Yağlı Tohumlar desteği olarak 49.946 çiftçimize 340 Milyon TL, Hayvancılık Destekleri kapsamında Hayvan Hastalıkları Desteği olarak 1.131 üreticimize 27 Milyon TL, Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi desteği kapsamında 468 çiftçimize 3,6 Milyon TL, olmak üzere, toplamda 374 Milyon TL destekleme ödemesi, bugün saat 18:00 itibari ile çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır" ifadelerine yer verdi.
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