Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 599,00 lira, Cumhuriyet altını 2.452,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 369,20 liradan işlem görmüştü. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dalgalı seyreden altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Evlilik hazırlığında olanlar ve yatırım yapmak isteyenlerin gündeminde olan altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın alınır mı, satılır mı? İşte canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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