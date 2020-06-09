09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası tarihin en yüksek seviyesine çıkan , son haftalarda düşüşe geçmişti. Dünkü kapanışta 369,20 liradan kapanan , 9 Haziran'a 370 liradan başladı. Altın alım-satım yapmak isteyen yatırımcılar, uzman yorumlarını araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne olur? , satılır mı? Gram altın, , fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları ve güncel rakamlar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2020
ABONE OL
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 599,00 lira, Cumhuriyet altını 2.452,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 369,20 liradan işlem görmüştü. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dalgalı seyreden altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Evlilik hazırlığında olanlar ve yatırım yapmak isteyenlerin gündeminde olan altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün , çeyrek altın, fiyatları ne kadar oldu? , satılır mı? İşte ...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Uzman yorumları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA