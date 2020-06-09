Altın fiyatları son dakika! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası tarihin en yüksek seviyesine çıkan altın fiyatları, son haftalarda düşüşe geçmişti. Dünkü kapanışta 369,20 liradan kapanan gram altın, 9 Haziran'a 370 liradan başladı. Altın alım-satım yapmak isteyen yatırımcılar, uzman yorumlarını araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne olur? Altın alınır mı, satılır mı? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları ve güncel rakamlar...
Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 599,00 lira, Cumhuriyet altını 2.452,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 369,20 liradan işlem görmüştü. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dalgalı seyreden altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Evlilik hazırlığında olanlar ve yatırım yapmak isteyenlerin gündeminde olan altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın alınır mı, satılır mı? İşte canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
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- Altın fiyatları son dakika! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
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