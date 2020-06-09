Son dakika: KPSS 2020/7 atama sonuçları sorgulama! Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
Son dakika... KPSS 2020/7 atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ardından adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlenmişti. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak atamaların sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/7 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi pozisyonlara atama olacak? İşte cevaplar...
Son dakika haberi... KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teknisyen, tekniker, mühendis ve veteriner hekim gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2020/7 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi pozisyonlara atama olacak?
KPSS 2020/7 ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.
ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Teknisyen (Ziraat), Tekniker (Ziraat), Tekniker (Veteriner Sağlık), Tekniker (Arıcılık), Tekniker (Orman), Mühendis (Ziraat), Mühendis (Bahçe Bitkileri), Mühendis (Bitki Koruma), Mühendis (Zootekni), Mühendis (Tarla Bitkileri), Mühendis (Gıda), Mühendis (Su Ürünleri), Mühendis (Orman), Mühendis (Bilgisayar), Mühendis (Endüstri), Veteriner Hekim.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde buaday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA NASIL OLACAK?
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
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