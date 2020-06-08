08 Haziran 2020, Pazartesi
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THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim

Türk Hava Yolları () koronavirüs ile mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlatarak bugün itibariyle biletlerde yüzde 40 yapacaklarını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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THY'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜZDE 40 İNDİRİM

Sağlık hizmetleri çalışanlarına özel bir kampanya başlatan 'nin bu kampanyası ile dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık hizmetleri çalışanları, THY'nin web sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. THY'nin tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında , beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek. İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların 18 Temmuz 2020 tarihine kadar web sitesi üzerindeki kampanya sayfasından kayıt olmaları gerekiyor. Kampanyaya katılan sağlık çalışanları 8 Haziran - 1 Ağustos tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 8 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler.

GÖKYÜZÜNDE SİZİNLEYİZ
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Kovid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları sayesinde yeniden gökyüzünde, sizinleyiz. Türk Hava Yolları olarak bu fedakarlığa, onlara özel bir kampanya ile teşekkür etmek istedik. Bugün itibarıyla tüm sağlık çalışanları için % 40 indirim kampanyası başlattık" dedi.

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