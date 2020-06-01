01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankasından enflasyon açıklaması!

Son dakika: Merkez Bankasından enflasyon açıklaması!

Son dakika haberleri... TCMB para politikası kurulu toplantı özetini yayımladı. Özet metninde enflasyondaki düşüş için para politikasında temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Yapılan açıklamada "Enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir" denildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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Son dakika haberleri... TCMB para politikası kurulu toplantı özetini yayımladı. Özet metninde enflasyondaki düşüş için para politikasında temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada "Enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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