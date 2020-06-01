Son dakika: Merkez Bankasından enflasyon açıklaması!

Son dakika haberleri... TCMB para politikası kurulu toplantı özetini yayımladı. Özet metninde enflasyondaki düşüş için para politikasında temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada "Enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir" denildi.

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