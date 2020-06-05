Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş kredi kararı
Son dakika haberleri... Merkez Bankası, yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş sektörlerdeki firmalar için kredi kararını açıkladı. Söz konusu firmalar yatırım taahhütlü avans ile 20 milyar TL kredi kullanabilecek.
Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü avans kredisi verilecek. Yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş sektörlerdeki firmalara 20 milyar lira kredi kullandırılacak.
KREDİ İHTİYACI ETKİN ŞEKİLDE KARŞILANDI
Merkez Bankası, "yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırımına" ilişkin basın açıklaması yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
!31 Mart tarihli duyuruda Kovid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar liraya kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağının açıklandığı anımsatıldı. Geçen dönemde, işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının bankacılık sistemince etkin bir şekilde karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, Türk lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkânın 20 milyar Türk lirasının, ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla, daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir. Türk lirası cinsi reeskont kredileri için kalan 40 milyar Türk liralık limitin; 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 10 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilecektir."
AMAÇ BÜYÜMEYE DESTEK
Açıklamada, yatırım taahhütlü avans kredileriyle, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları ile uyumlu olarak verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinin amaçlandığı vurgulandı. Açıklamaya şöyle devam edildi:
"Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacaktır. Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak, daha sonra diğer kalkınma ve yatırım bankaları da uygulamaya dâhil edilebilecektir. Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacaktır. Kredi faiz oranı bankalar için, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, Merkez Bankası politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan altında olacaktır. Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde, 400 milyon Türk lirası ile sınırlı olacak, böylece imkândan çok sayıda firmanın yararlanması sağlanacaktır."
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