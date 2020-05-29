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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu açıklandı

Son dakika: Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu açıklandı

Son dakika haberi... : "Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı."

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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MERKEZ BANKASI FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU AÇIKLANDI

: "Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı.

Salgına ilişkin gelişmeler ve belirsizlikler küresel risk iştahının gerilemesine, uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına ve küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden olurken, bu dönemde gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda portföy çıkışları gerçekleşmiştir.

Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir."

Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir."

Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek."

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