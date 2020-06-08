08 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor

Son dakika haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı. Buna göre; Devredilmek istenen ancak mevzuata aykırı yerlere 6 aylık süre verilecek. Bu süre içinde aykırılık giderilirse devir yapılabilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR

SON DAKİKA HABERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı.

TASLAĞA GÖRE:

- Emlakçılık faaliyetinde bulunan iş yeri en az 20 metrekare olacak. Aynı iş yerindeki birden fazla işletmeci için 5'er metrekare ilave edilecek.

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