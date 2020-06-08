Son dakika: İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor

SON DAKİKA HABERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı.

TASLAĞA GÖRE:

- Emlakçılık faaliyetinde bulunan iş yeri en az 20 metrekare olacak. Aynı iş yerindeki birden fazla işletmeci için 5'er metrekare ilave edilecek.