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Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu! İşte Fatih'in sondaja başlayacağı tarih

Son dakika haberi... ve :" sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez 'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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BAKAN DÖNMEZ DUYURDU! İŞTE FATİH'İN SONDAJA BAŞLAYACAĞI TARİH

ve :" sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez 'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz

Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak

Bu yıl başında filomuza kattığımız Kanuni sondaj gemimiz, geliştirme çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz'de sahaya inecek. Hedefimiz, bu yıl çalışmalarımızı tamamlamak."

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