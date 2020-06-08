08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum’dan kapatılan termik santrallerle ilgili flaş açıklama: Mevzuata uygun hale getirildiler

Bakan Kurum’dan kapatılan termik santrallerle ilgili flaş açıklama: Mevzuata uygun hale getirildiler

Çevre ve , kapatılan 6 termik santralden ünite ve bacalarını mevzuata uygun hale getirilenlere 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verildiğini belirtti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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KAPATILAN TERMİK SANTRALLERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Çevre ve , " 6 ünitesinden 4'üne, kapalı olan 2 ünitesine, kapalı olan 2 ünitesine, 4 ünitesinden 2'sine, 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için tanınan süre 31 Aralık 2019'da sona ermişti. Kütahya, Sivas, Zonguldak, Manisa ve Kahramanmaraş'taki termik santrallerin çalışmaları 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla geçici faaliyet belgeleri olmadığı gerekçesiyle durdurulmuştu.

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