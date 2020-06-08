Bakan Kurum’dan kapatılan termik santrallerle ilgili flaş açıklama: Mevzuata uygun hale getirildiler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için tanınan süre 31 Aralık 2019'da sona ermişti. Kütahya, Sivas, Zonguldak, Manisa ve Kahramanmaraş'taki termik santrallerin çalışmaları 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla geçici faaliyet belgeleri olmadığı gerekçesiyle durdurulmuştu.