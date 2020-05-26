26 Mayıs 2020, Salı
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Bakan Dönmez açıkladı! Yenilenebilir enerji üretiminde günlük rekor kırıldı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık. Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2020
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BAKAN DÖNMEZ AÇIKLADI! GÜNLÜK REKOR KIRILDI

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'de 'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu oranla günlük elektrik üretiminde yeni bir rekora daha imza attıklarını kaydetti.

Paylaşımında "Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor." ifadelerini kullanan , şunları kaydetti:

"24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık. Toplam elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji oranları, hidrolik yüzde 43,7 yerli kömür yüzde 16,5, rüzgar enerjisi yüzde 14,5, güneş enerjisi yüzde 7,2, jeotermal enerji yüzde 5,3, biyokütle yüzde 2,6 ve diğer temiz kaynaklardan yüzde 0,2 oldu."

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