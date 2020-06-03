Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY) tarafından yurt dışı seferlerinin başlayacağı tarih açıklandı. İç hat seferlerinin başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, dış hat seferleri olmuştu. Koronavirüsle mücadele sonrası kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde detaylar belli olmaya başladı. Uçuş yapılacak ülkeler ve uçuş tarihi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor? İşte merak edilenler...