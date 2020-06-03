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Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?
Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat seferleri hangi ülkelere yapılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında dış hat seferleri durdurulmuştu. 1 Haziran'da iç hat seferlerinin başlaması ile birlikte yurt dışı uçuşlarının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Türk Hava Yolları tarafından dış hat uçuşların tarihi ve uçuş yapılacak ülkeler açıklandı. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.06.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 17:31
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