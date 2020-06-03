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Haberler Galeri Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?

Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat seferleri hangi ülkelere yapılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında dış hat seferleri durdurulmuştu. 1 Haziran'da iç hat seferlerinin başlaması ile birlikte yurt dışı uçuşlarının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Türk Hava Yolları tarafından dış hat uçuşların tarihi ve uçuş yapılacak ülkeler açıklandı. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 17:31
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Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY) tarafından yurt dışı seferlerinin başlayacağı tarih açıklandı. İç hat seferlerinin başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, dış hat seferleri olmuştu. Koronavirüsle mücadele sonrası kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde detaylar belli olmaya başladı. Uçuş yapılacak ülkeler ve uçuş tarihi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor? İşte merak edilenler...

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Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk Hava Yolları 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direk uçmaya başlayacaklarını duyurdu.

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Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?

NORMALLEŞME DÖNEMİNİN İLK UÇAK SEFERİ YAPILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mart ayı itibarıyla durdurulan hava yolu ulaşımında iç hat seferleri bugün itibarıyla başladı.

İŞTE THY'NİN YURT DIŞI UÇUŞLARINI BAŞLATACAĞI 6 ÜLKE - VİDEO

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Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla ilk iç hat uçak seferi, İstanbul-Ankara arasında gerçekleştirildi.

Sefer yüzde 65 doluluk oranıyla yapılırken, uçağa binerken yolcuların ateşleri ölçüldü. Yolculara uçakta maske, antiseptik mendil gibi ürünlerin yer aldığı "hijyen seti" dağıtıldı.

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Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?

Sosyal mesafe kuralının uygulandığı seyahat sırasında hostesler koridorda dolaştılar, yolcuları çeşitli konularda bilgilendirdiler. Su ise tek kullanımlık üstü kapalı bardaklarda ikram edildi.