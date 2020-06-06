THY'den bilet değişikliği açıklaması: Yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacak
THY, koronavirüs salgını kaynaklı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler nedeniyle, pandemi öncesi planlanmış uçuşların iptalinden dolayı "yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır" duyurusunda bulundu.
Havacılık sektörünü durma noktasına getiren koronavirüs salgını, Türk Hava Yolları'nı da etkiledi. THY, pandemi öncesinde planlanan seferleri ülkelerin virüs yüzünden aldıkları yasak kararları ile iptal edilmek zorunda kaldı.
AÇIKLAMA YAPILDI
Uçuşları iptal olan yolcular merakla yasakların sona ereceği günü beklerken, Türk Hava Yolları da konuya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.
YENİ PLANLAMA KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK
THY'den yapılan duyuruda, "Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir.
"BİLET DEĞİŞİM İŞLEMLERİNİ ÜCRETSİZ"
Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerini ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve çağrı merkezlerimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz" açıklamasına yer verildi.
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