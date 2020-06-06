06 Haziran 2020, Cumartesi
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Adriana Lima ile özdeşleşen Victoria Secret firmasına kayyum atandı

Son dakika haberi... ’de iç giyim ve güzellik ürünleri satan markasına, iflasın eşiğinde olduğu için atandı. Amerikan markası Victoria Secret’in, İngiltere'deki mağazalarda çalışan 800 kişinin işinin riske girdiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2020
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ADRİANA LİMA İLE ÖZDEŞLEŞEN VİCTORİA SECRET FİRMASINA KAYYUM ATANDI

ABD'nin dünyaca ünlü televizyon defileleri ile bilinen iç giyim markası Victori Secret'ın, 'deki şirketine atandı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde İngiltere'de görevli 785 çalışanına ücretsiz izin veren firma, Mart ayından bu yana mağazalarını kapalı tutuyor.

İLK ETAPTA İŞÇİ ÇIKARTILMAYACAK

İngiltere'deki şirketin yönetimini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte'in üstlendiği açıklandı. Kayyum olarak yönetimde bulunan Deloitte tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'deki mağazalar için müşteri aranmaya başlandığı ve ilk etapta çalışanların işten çıkartılmayacağı ifade edildi.

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