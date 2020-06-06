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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı

, bugün Başkan 'ın iştirakiyle beton dökme töreni yapılan 'yla ilgili paylaşımda bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN YUSUFELİ BARAJI PAYLAŞIMI

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, 'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN YUSUFELİ BARAJI PAYLAŞIMI

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