Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle beton dökme töreni yapılan Yusufeli Barajı'yla ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak.
Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak. pic.twitter.com/JXm4gsnZV2— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 6, 2020
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