06 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan video konferans ile Rize'de açılışa katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle Merkez ve Güneysu İlçeleri ve 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ni gerekleştirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILDI

Tarım Orman Bakan yardımcısı Mustafa Aksu, Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve İlçe Belediye Başkanlarının katıldığı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Demirözü Sulamasının da açılışlarında katılımcılara hitap etti.

Rize merkez Güneysu ilçesinin kendi ilçesi olduğunu belirten ve Projesi'nin beşinci etabının da hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bugüne kadar 58 ıslah projesini hayata geçirdiğimiz Rize'de açılışı yapılan tesisle 9 meskun mahal ve bin dekar tarım alanı daha taşkın riskinden korunmuş oluyor. Bayburt Demirözü Sulaması ise 18 yerleşim yerindeki 113 bin dekara yakın arazinin verimini artıracaktır" dedi.

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