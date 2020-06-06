Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şehit askerimiz için taziye mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'de şehit olan askerimiz için taziye mesajında bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, terör örgütünün İdlib'deki alçak saldırısında şehit olan askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Bakan Albayrak, "İdlib'te zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir kahraman askerimiz şehit oldu, iki askerimiz de yaralandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP'li Enis Berberoğlu 31 Temmuz'a kadar...
- Korkulan deprem sonrası vatandaş sokağa döküldü
- Türkiye'den Rum Kesimi'ne sert tepki
- DHKP-C suikastlerde nasıl kullanıldı?
- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan son durumu aktardı
- İdlib'den acı haber! Zırhlı ambulansa saldırı
- Malatya'da korkutan deprem!
- Malatya meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi
- Prof. Dr. Ersoy, A Haber'de Malatya depremini değerlendirdi
- İşte Özdil ve firari Dündar'ın kaçak villalarının gerçekleri
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 6 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyaları belli oldu
- Son dakika: Mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yapmak serbest mi?
- Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?
- Hızla artıyor! Koronavirüsten daha ölümcül! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedir? Belirtileri neler?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?
- Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?