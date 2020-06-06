06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şehit askerimiz için taziye mesajı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şehit askerimiz için taziye mesajı

, 'de şehit olan askerimiz için taziye mesajında bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN ŞEHİT ASKERİMİZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

, terör örgütünün 'deki alçak saldırısında şehit olan askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Son dakika: İdlib'deki terör saldırısında bir asker şehit oldu SON DAKİKA: İDLİB'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Bakan Albayrak, "İdlib'te zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir kahraman askerimiz şehit oldu, iki askerimiz de yaralandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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