Son dakika: Bakan Karaismailoğlu tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile milli mücadelesini dünyanın diğer ülkelerine kıyasla önemli başarı bir ile atlayan Türkiye, 'yeni normalleşme' çerçevesinde adımlarını bir bir hayata geçiriyor. Koronavirüsle mücadele tedbirlerini maksimum seviyede alarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarını başlatan Türkiye, dış hat uçuşlarının başlatılması için de 92 ülke nezdinde girişimlere başladı.

Bu çerçevede yoğun diplomasi gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haziran ayında kademeli olarak, 40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığı bildirdi. İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, pandemi döneminde dünyanın bütün ülkelerinin benzer tedbirleri aldığına işaret ederek, "Kovid-19'a karşı tüm dünya kendi çapında tedbirlerini aldı. Ülkeler dış hat uçuşlarını azaltarak hatta kapatarak salgını önleme çabasına girişti. Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız.

Yeniden 'bismillah' diyoruz. Yola çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Karaismailoğlu, Haziran ayında kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarına ilişkin şu detayları paylaştı:

10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,

15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan,

20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan,

22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve

25 Haziran tarihi itibariyle Belçika.

BAKANLIKLARIMIZLA KOORDİNASYONUMUZ ÇOK GÜÇLÜ

Dış hat uçuşlarının yeniden başlaması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile yoğun işbirliği içinde olduklarına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin bu aşamada öneminin hayati olduğunu kaydetti.