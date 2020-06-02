02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: THY'nin yurt dışına uçacağı tarih belli oldu

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart tarihinde uçuşlarını durduran () normalleşme sürecinin ardından 18 Haziran tarihinde Avrupa'da 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuşlara başlayacaklarını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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THY'NİN YURT DIŞINA UÇACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Konuyla ilgili olarak Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dünyanın 127 ülkesine gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor. Bayrak taşıyıcı havayolu, yaşanan olağan üstü süreç sonrasında misafirlerinin seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek. Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü. Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa'da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Danimarka'dan Anadolu'daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak" denildi.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

THY'nin yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya yapacağı uçuşlarda daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da seferlere başlayacak. İlk kez dahil edilen ve 2020 yaz dönemi için planlanan Basel- Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg - Ordu/Giresun, Frankfurt - Elâzığ,Amsterdam - Kayseri uçuşları biletleri satışa açıldı. Bu uçuşlara ek olarak önceki dönemlerde de yapılan uçuşların gün ve saatleri yeniden planlandı.

UÇUŞLARIN YAPILACAĞI ÜLKELER VE ŞEHİRLER

18 Haziran tarihinde Avrupa'da 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuşlara başlayacak THY, yurtdışındaki uçuş noktaları, Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg; İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam, Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm'den Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elâzığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman'a karşılıklı seferlere başlayacak.

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