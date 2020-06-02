Son dakika: THY'nin yurt dışına uçacağı tarih belli oldu
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart tarihinde uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları (THY) normalleşme sürecinin ardından 18 Haziran tarihinde Avrupa'da 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuşlara başlayacaklarını duyurdu.
BİLETLER SATIŞA SUNULDU
THY'nin yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya yapacağı uçuşlarda daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da seferlere başlayacak. İlk kez dahil edilen ve 2020 yaz dönemi için planlanan Basel- Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg - Ordu/Giresun, Frankfurt - Elâzığ,Amsterdam - Kayseri uçuşları biletleri satışa açıldı. Bu uçuşlara ek olarak önceki dönemlerde de yapılan uçuşların gün ve saatleri yeniden planlandı.
UÇUŞLARIN YAPILACAĞI ÜLKELER VE ŞEHİRLER
18 Haziran tarihinde Avrupa'da 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuşlara başlayacak THY, yurtdışındaki uçuş noktaları, Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg; İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam, Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm'den Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elâzığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman'a karşılıklı seferlere başlayacak.
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