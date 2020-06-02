Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?

Son dakika haberi... Yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihin açıklanmasının ardından, uçuşların hangi ülkelere yapılacağı merak ediliyordu. Türk Hava Yolları (THY), 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya yapılacak direkt uçuşların tarihini ve seferlerin yapılacağı ülkeleri açıkladı. Bu gelişmelerin ardından uçak seferleri araştırılmaya başlandı. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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