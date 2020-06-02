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Haberler Galeri Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?

Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?

Son dakika haberi... Yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihin açıklanmasının ardından, uçuşların hangi ülkelere yapılacağı merak ediliyordu. Türk Hava Yolları (THY), 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya yapılacak direkt uçuşların tarihini ve seferlerin yapılacağı ülkeleri açıkladı. Bu gelişmelerin ardından uçak seferleri araştırılmaya başlandı. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:05
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Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceğini bildirdi. Bu gelişmelerin ardından uçak seferlerinin tarihi ve hangi ülkelere yapılacağı araştırılmaya başlandı. Türk Hava Yollları, uçuş yapılacak ülkeleri ve şehirleri duyurdu. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk Hava Yolları 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direk uçmaya başlayacaklarını duyurdu.

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Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?

ALMANYA

Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg'dan Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elâzığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman'a karşılıklı seferlere başlayacak.

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Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?

İSVİÇRE

İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel'den Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elâzığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman'a karşılıklı seferlere başlayacak.

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Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?

AVUSTURYA

Avusturya'da Viyana ve Salzburg'dan Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elâzığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman'a karşılıklı seferlere başlayacak.