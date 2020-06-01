Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böylesi görülmedi"
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum." dedi.
SON DAKİKA HABERİ: Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı.
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.
Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye güven tazeledi
- Bakan Albayrak'tan önemli açıklama
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya!
- Ekonomik büyümeyi destekleyecek
- Bakan açıkladı! İstanbul Havalimanı'na takdim ettik
- İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
- ABD'ye diplomatik misilleme! Olay kıtaları aştı
- Cezayir'den yola çıkmıştı! Türkiye'ye ulaştı
- 12 ay ödemesiz düşük faizli konut kredisi!
- Bakan müjdeyi verdi: 90 milyon lira destek vereceğiz
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay avadeli 2. el araç kredisi hesaplama
- 0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları
- Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? (2020/8 sayılı genelge)
- personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı