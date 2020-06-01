01 Haziran 2020, Pazartesi
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Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böylesi görülmedi"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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SIFIR VE İKİNCİ EL OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT!
SON DAKİKA HABERİ: Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.

Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

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