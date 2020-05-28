EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi, Kovid-19 salgını dolayısıyla yaşanan aksamalar ve düşen yolcu talebi nedeniyle çalışanların yüzde 30’una denk gelen toplam 4 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlandığını açıkladı. Geçtiğimiz ay, Virgin Atlantic 3 bin, British Airways 12 bin, Ryanair ise 3 bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.
EasyJet'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan aksamalar ve düşen yolcu talebi nedeniyle çalışanların yüzde 30'una denk gelen toplam 4 bin 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EasyJet Üst Yönetcisi (CEO) Johan Lundgren, "Şu anda zorlu bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. İnsanların hayatını etkileyecek son derece zor kararlar vermek durumundayız. Uzun vadede mümkün olduğunda daha fazla istihdamı korumaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Lundgren, şirketin 15 Haziran'da uçuşlara yeniden başlayacak olmasına rağmen, 2019 yılındaki uçuş kapasitesine ancak gelecek üç yıl içerisinde yeniden ulaşılabileceğini söyledi.
İngiliz hükümeti, daha önce 8 Haziran tarihinden itibaren ülkeye varacak yolcuların 15 gün boyunca karantinada kalmasının gerekli olacağını duyurmuştu.
Seyahat şirketleri, karantina zorunluluğu nedeniyle İngiltere'ye seyahat edecek yolcu sayısının daha da azalabileceğini düşünüyor.
Geçtiğimiz ay, Virgin Atlantic 3 bin, British Airways 12 bin, Ryanair ise 3 bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.
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