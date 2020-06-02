BDDK koronavirüs sürecinde mevzuata aykırı işlem yapan bankalara ceza kesti
Bankaların salgın sürecindeki mevzuata aykırı işlemleri cezasız kalmadı. BDDK, salgınla mücadele döneminde bankalara yönelik şikayetler üzerine mayıs ayında bankalara toplam 121,7 milyon lira idari para cezası verdi.
BDDK, salgınla mücadele döneminde bankalara yönelik şikayetler üzerine mayıs ayında bankalara toplam 121,7 milyon lira idari para cezası verdi. Şikayetler arasında, salgın nedeniyle iş veya gelir kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma, yeni ödeme planına bağlama ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması başı çekti.
Bankalar tarafında piyasa rayicinin üzerinde faiz oranları ve masrafların teklif edilmesi de BBDK'ya gelen şikayetler arasında aldı. Talep ve şikayetin dikkate alınmaması veya kredi talebi bulunan müşteriyi vazgeçirici nitelik taşıyan çok sayıda engel çıkarılması ceza kesilen şikayetler içinde bulundu.
CEZA 120 MİLYON LİRAYI AŞTI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmazken, mayıs ayında bankalara toplam 121,7 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre cezalara konu olan aykırı işlemleri 6 başlıkta yoğunlaşıyor.
Kaynaklar, kullanılan faiz hesaplamasının tüketiciyi koruma mevzuatına aykırı şekilde kredinin efektif faiz oranını artırdığını ve sözleşme koşullarını tüketici aleyhine ağırlaştırdığını ifade etti.
MÜŞTERİYİ VAZGEÇİRİCİ NİTELİK TAŞIYAN...
Müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin makul bir gerekçe olmadan kullandırılmadığının altını çizen bankacılık kaynakları, maaş hesaplarına mevzuattaki sınır olan 1/4'ün üzerinde bloke konulması veya tahsilat sağlanmasının da diğer bir aykırılık sebebi olduğunu dile getirdi.
Kaynaklar, 180 günlük takibe atma süresinden önce icrai süreç başlatmanın, takibe atmanın ve tedbir koymanın da şikayete konulardan olduğunu kaydetti.
Piyasa rayicinin üzerinde faiz oranları ve masrafların teklif edilmesinin de BBDK'ya gelen şikayetler arasında olduğunu bildiren kaynaklar, "Talep ve şikayetin dikkate alınmaması veya kredi talebi bulunan müşteriyi vazgeçirici nitelik taşıyan çok sayıda engel çıkarılması da aykırılıklar arasında bulunuyor." açıklamasında bulundu. BDDK, 20 Mart'ta bankalara gönderdiği talimatla Kovid-19 salgını döneminde bankaların müşterilere kolaylık sağlamasını istemişti.
BDDK, MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN TAKİPTE
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in 13 Nisan'da AA'ya verdiği röportajda, vatandaşların ticari ve bireysel fark etmeksizin tüm taleplerini 7 gün ve 24 saat esasına göre internet ve çağrı merkezi kanalıyla alabilecek ve bankalara iletebilecek bir yapı oluşturduklarını belirtmişti.
BDDK 29 Mayıs'ta duyurduğu kararında "şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir" ifadesine yer vermişti.
Müşteriler, https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/ ve 0850 222 23 35 numaralı çağrı merkezi üzerinden şikayetlerini iletebiliyor. BDDK, müşteri şikayetlerinin çözümü için takibini sürdürüyor.
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