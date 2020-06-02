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3 kamu bankasından flaş açıklama: Kredi kapsamı dışına çıkarılacaklar

Kamu bankaları, finansman imkanını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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3 KAMU BANKASINDAN SUİSTİMAL UYARISI!
>, ve sunulan uygun finansman imkanını ürün veya hizmetlerde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmanın paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyurdu.

FİYAT ARTIŞI YAPANLAR YANDI...

3 kamu bankası, 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılmasının mümkün olabileceğini belirtti.

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"ARTIŞ ÖNCESİ SEVİYEYE ÇEKMELERİ KOŞULUYLA..."

Açıklanan Sosyal Hayatı , Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalarla yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir." ifadelerine yer verildi.

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