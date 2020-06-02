02 Haziran 2020, Salı
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İstanbul’un çarşılarında normalleşme yoğunluğu

'de dün başlayan normalleşme süreci kapsamında ’un önemli çarşıları da kapılarını açtı. , ve Mahmutpaşa’da normalleşme yoğunluğu dikkat çekti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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İSTANBUL’DA NORMALLEŞME YOĞUNLUĞU!

'da uzun süredir kapalı olan çarşılar dün hizmet vermeye başladı. , ve Mahmutpaşa'da işletmelerin bazıları açılma hazırlıklarını sürdürürken, çoğu işletmenin de hizmet vermeye başladığı görüldü.

NORMALLEŞME YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklanan 1 Haziran itibariyle yeni normale dönüş kararları sonrasında, geçici olarak kapanan iş yerlerinin dün itibariyle açılmasıyla İstanbul'un çarşılarında bugün normalleşme yoğunluğu dikkat çekti.

ATEŞLER ÖLÇÜLDÜ

Öte yandan Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın tüm giriş kapılarında güvenlik görevlileri tarafından ziyaretçilerin ateşinin ölçülerek içeriye alındığı görüldü. Normalleşme yoğunluğunun yaşandığı çarşılarda vatandaşların da maske kuralına uyduğu dikkat çekti.

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