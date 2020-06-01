01 Haziran 2020, Pazartesi
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Türkiye salgın döneminde sağladığı kaynaklarla güven tazeledi

Türk ve şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik sistemi ve finansal piyasaları en olumsuz şekilde etkilediği dönemde 6 milyar 909 milyon dolarlık uluslararası finansman temin ederek önemli bir başarıya imza attı. Sağlanan bu finansmanla, borç geri dönüşlerinin en yoğun olduğu nisan ve mayıs ayları rahatlıkla atlatıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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TÜRKİYE GÜVEN TAZELEDİ

Tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 salgını sırasında aldığı tedbirler ve hayata geçirdiği uygulamalarla dünya çapında övgü toplayan , uluslararası finansmana erişim konusunda da büyük bir başarı gösterdi.

Birçok finans piyasasının uzun süre kapalı olduğu ve salgının etkilerinin en yoğun şekilde yaşandığı nisan ve mayıs aylarında Akbank, , Vakıfbank, Finansbank, Bankası, Türk Eximbank, Garanti BBVA, ve Ülker Bisküvi, toplamda 6 milyar 308 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

Böylece, söz konusu kurumlar 2019'da kullanılan 6 milyar 925 milyon dolarlık sendikasyon kredisi göz önünde bulundurulduğunda, son 2 ayda yüzde 91'lik sendikasyon yenileme oranına ulaştı.

Ayrıca, bu dönemde borçlanma maliyetleri de geçen yıla göre dolarda 25 baz puan, avroda ise 40 baz puan daha düşük gerçekleşti. Sendikasyon kredilerinin maliyeti dolarda ''libor + yüzde 2,25'', avroda ''euribor + yüzde 2,00'' oldu.

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İLK SENDİKASYON KREDİSİ YENİLEMESİ AKBANK'TAN
İlk sendikasyon kredisi yenilemesini yapan Akbank, geçen yıl kullandığı 700 milyon dolarlık kredisini bu yıl yüzde 86 yeniledi ve 1-8 Nisan döneminde 605 milyon dolar sendikasyon temin etti.

Geçen yıl sendikasyon tutarı 1 milyar 423 milyon dolar olan Ziraat Bankası, 9 Nisan'da 1 milyar 64 milyon dolarla sendikasyon kredisini yüzde 75 yenilemiş oldu.

Vakıfbank, bu yıl 29 Nisan'da temin ettiği 950 milyon dolarla geçen yılki 1 milyar 85 milyon dolarlık sendikasyonunu yüzde 88 yeniledi. Geçen yıl sendikasyon tutarı 200 milyon dolar olan QNB Finansbank ise 14 Mayıs'ta 255 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı ve yüzde 128'lik yenileme oranı kaydetti

TÜRK EXİMBANK YÜZDE 178'LE REKOR YENİLEME ORANINA ULAŞTI
Yapı Kredi, 15-27 Mayıs'ta temin ettiği 870 milyon dolarla, geçen yılki 1 milyar 30 milyon dolarlık sendikasyon kredisinde yüzde 84'lük yenileme oranını yakaladı.

Geçen yıl 407 milyon dolar sendikasyon kredisi kullanan Türk Eximbank, 14-29 Mayıs'ta 723 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı ve böylece yüzde 178'lik yenileme oranıyla bu alandaki rekoru elde etti.

Garanti BBVA 20 Mayıs'ta sağladığı 594 milyon dolarla geçen yılki 755 milyon dolarlık sendikasyon kredisini yüzde 79 yeniledi.

İş Bankası ise 2019'da 950 milyon dolar olan sendikasyon kredisini, 21 Mayıs'ta sağladığı 792 milyon dolarla yüzde 83 tazeledi.

Öte yandan, Ülker Bisküvi, bankalar haricinde sendikasyon temin eden şirket olarak öne çıktı. Şirket, geçen yıl sağladığı 375 milyon dolarlık sendikasyon kredisini, 2 Nisan'da yüzde 121 oranında yenileyerek 455 milyon dolar temin etti.

SENDİKASYON DIŞINDA 600,6 MİLYON DOLAR FİNANSMAN
Küresel ekonomilerin neredeyse tamamen durduğu bir dönemde Türk bankacılık sektörünün finansmana erişim başarısı, sendikasyon dışı kredilere de yansıdı.

Bu dönemde, 5 bankanın başta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olmak üzere çeşitli kuruluşlardan sağladığı kredi tutarı 600,6 milyon dolar dolar oldu.

Denizbank 175 milyon dolar, QNB Finansbank 136 milyon dolar, Garanti BBVA 104,6 milyon dolar, Yapı Kredi 100 milyon dolar ve Türk Eximbank 85 milyon dolar krediyi mayıs ayında Türkiye'ye getirme başarısını gösterdi.

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