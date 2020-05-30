30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri OECD büyüme verileri açıklandı! Türkiye zirvede

OECD büyüme verileri açıklandı! Türkiye zirvede

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı 2020 yılı 1. Çeyrek ekonomi verilerini paylaştı. Dünya devlerini geride bırakan onca operasyonlara, döviz saldırılarına rağmen dimdik ayakta durarak zirveye yerleşti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
ABONE OL
GURURLANDIRAN TABLO! TÜRKİYE ZİRVEDE

Pandemi süreciyle birlikte dünya ekonomilerinin belirsizleştiği bir ortamda; dev ekonomiler olarak nitelendirilen devletlerin ekonomileri küçülürken, ilk çeyrekte ekonomisi %4,5'luk büyüme oranıyla G20, ve ülkelerini geride bıraktı.

Türkiye, Ocak-Şubat-Mart dönemini içeren ilk çeyrekteki büyüme oranıyla; Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke oldu.

Verilerde; , , ve gibi ülkelerin ekonomisinde küçülmelerin olduğu dikkat çekti.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ

Türkiye - 4,5

Romanya - 2,7

Litvanya - 2,5

- 2,4

- 2,0


G20 ÜLKELERİ

Türkiye - 4,5

- 3,0

- 1,3

ABD - 0,3

- -1,4

İngiltere - -1,6

Meksika - -2,2

- -2,2

Almanya - -2,3

İtalya - -4,8

Fransa - -5,4

OECD ÜLKELERİ
Türkiye - 4,5

Litvanya - 2,5

Polonya - 1,6

Güney Kore - 1,3

İsrail - 0,6

İsveç - 0,5

Şili - 0,5

- 0,4

Finlandiya - 0,4

ABD - 0,3

Danimarka - 0,3

Son dakika: Güçlü Türkiye güçlü büyüme! Türkiye dünyaya fark attı |Video SON DAKİKA: GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ BÜYÜME! TÜRKİYE DÜNYAYA FARK ATTI |VİDEO
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: YILI POZİTİF BÜYÜME İLE TAMAMLAYACAĞIZ
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme açıklaması: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN BÜYÜME AÇIKLAMASI: GÜÇLÜ TOPARLANMAYA ŞAHİT OLACAĞIZ
Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi büyüyor SON DAKİKA: BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI! TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYOR

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA