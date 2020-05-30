OECD büyüme verileri açıklandı! Türkiye zirvede
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı 2020 yılı 1. Çeyrek ekonomi verilerini paylaştı. Dünya devlerini geride bırakan Türkiye onca operasyonlara, döviz saldırılarına rağmen dimdik ayakta durarak zirveye yerleşti.
Pandemi süreciyle birlikte dünya ekonomilerinin belirsizleştiği bir ortamda; dev ekonomiler olarak nitelendirilen devletlerin ekonomileri küçülürken, ilk çeyrekte Türkiye ekonomisi %4,5'luk büyüme oranıyla G20, AB ve OECD ülkelerini geride bıraktı.
Türkiye, Ocak-Şubat-Mart dönemini içeren ilk çeyrekteki büyüme oranıyla; Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke oldu.
Verilerde; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin ekonomisinde küçülmelerin olduğu dikkat çekti.
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ
Türkiye - 4,5
Romanya - 2,7
Litvanya - 2,5
Bulgaristan - 2,4
Macaristan - 2,0
G20 ÜLKELERİ
Türkiye - 4,5
Endonezya - 3,0
Güney Kore - 1,3
ABD - 0,3
Kanada - -1,4
İngiltere - -1,6
Meksika - -2,2
Japonya - -2,2
Almanya - -2,3
İtalya - -4,8
Fransa - -5,4
OECD ÜLKELERİ
Türkiye - 4,5
Litvanya - 2,5
Polonya - 1,6
Güney Kore - 1,3
İsrail - 0,6
İsveç - 0,5
Şili - 0,5
Kolombiya - 0,4
Finlandiya - 0,4
ABD - 0,3
Danimarka - 0,3
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